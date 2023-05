Anreise: Für eine Anreise mit dem Zug stehen die Bahnhöfe in Nizza, Antibes, Cannes und Toulon zur Verfügung, die auch vom TGV angefahren werden. Natürlich ist auch eine Anreise mit dem Auto über die A8 möglich.

Outdoorfestival: Um die Region als sportliche Destination zu promoten, fand 2022 zum ersten Mal das Outdoor-Festival 06 statt. Im zentralen Camp in Cannes veranstaltete das Departement Alpes-Maritimes an drei Tagen im Frühling Wettkämpfe, Ausstellungen, Produkttests und Shows in rund 60 verschiedenen Disziplinen. Teilnehmer konnten sich in der ganzen Region online für 650 meist kostenlose Mitmachaktionen anmelden. Das Festival soll alle zwei Jahre stattfinden. Weitere Infos unter http://outdoorfestival.departement06.fr/outdoor-festival-06-28661.html

Unterwassermuseum: Das von der Stadt Cannes finanzierte Projekt befindet sich vor der nahe gelegenen Insel Sainte-Marguerite und kann von Schnorchlern kostenfrei erkundet werden. Die Skulpturen des Künstlers Jason deCaires Taylor befinden sich etwa 100 Meter von der Küste entfernt. Mehrere Unternehmen bieten Fährverbindungen von Cannes zur Insel an. Sainte-Marguerite gehört zur kleinen Lérins-Inselgruppe wenige Hundert Meter vor Cannes. Weitere Infos unter www.cotedazurfrance.fr sowie www.underwatersculpture.com.

E-Scooter: Wer den geländegängigen Elektroroller mal ausprobieren will, findet Trott’Évasion im Zentrum des Dorfes Saint-Vallier-de-Thiey am Grand Pré. 15 Minuten kosten 8 Euro, 30 Minuten 15 Euro (für Kinder ab 8 Jahren geeignet). Wer eine längere Tour in die Umgebung machen will, sollte sich vorher anmelden (zwischen 27 und 60 Euro, ab 12 Jahren). Weitere Infos und Reservierungen unter www.trottevasion.com