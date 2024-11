Mainz (dpa/lrs) - Der FSV Mainz 05 will seine Auswärtsserie in der Fußball-Bundesliga fortsetzen. Die Rheinhessen sind in der Fremde seit März ungeschlagen und wollen dies auch nach der Partie bei Aufsteiger Holstein Kiel am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) bleiben.

Personell hat Mainz-Trainer Bo Henriksen wieder mehr Alternativen als noch zuletzt - vor allem in der Abwehr. So sind Moritz Jenz, Maxim Leitsch und Andreas Hanche-Olsen wieder einsatzbereit.

Eine Serie verlängern will auch der 1. FC Kaiserslautern in der 2. Bundesliga. Der FCK ist seit vier Spielen in der Liga ungeschlagen und empfängt am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) zum Traditionsduell Eintracht Braunschweig.

Neben den schon länger verletzten Hendrick Zuck, Philipp Klement und Jean Zimmer muss Lautern-Coach Markus Anfang weiter auf Jannis Heuer (Muskelfaserriss) verzichten. Boris Tomiak ist zudem gelbgesperrt. Ersatztorhüter Avdo Spahic hat im Training eine Knieverletzung erlitten und fällt bis zum Jahresende aus.