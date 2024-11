Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Entbürokratisierungsminister Manfred Pentz (CDU will) sieht im Abbau der Bürokratie eine Mammutaufgabe. Man habe über Jahrzehnte für jedes Problem eine neue Regel geschaffen, bei dem ein Berg an Bürokratie aufgetürmt worden sei, sagte er. Jede Regelung und jedes Gesetz habe sicher einmal eine gute Begründung gehabt. Nun gelte es aber ebenso mit guten Begründungen diesen Berg wieder abzubauen. "Einfach ist besser. Da können wir zum Beispiel viel von unseren Nachbarn in Europa lernen", sagte der Minister vor einem Treffen des Bündnisses gegen Bürokratie. Dieses bestehe aus 19 Verbänden und Institutionen.

Man habe in Deutschland einige Faktoren, bei denen man im europäischen Vergleich weit hinten liege. Als Beispiele nannte Pentz die Bürokratiekosten, die Regulierungsintensität und bürokratische Verfahren. Man könne das nicht alles in Hessen regeln, aber man könne einen Beitrag leisten, dass es besser und einfacher wird. Die Stimmung in der Wirtschaft sei eng mit der Bürokratie verknüpft.