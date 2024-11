Weinheim (dpa/lsw) - Wegen eines Feuers in einem ehemaligen Weinheimer Stellwerk (Rhein-Neckar-Kreis) ist es zu Verspätungen im Zugverkehr gekommen. Die Bundespolizei geht nach eigenen Angaben davon aus, dass Unbekannte in dem Gebäude einen Papieraktenstapel angezündet und so den Brand am Sonntag ausgelöst haben. Der Bahnverkehr am angrenzenden Bahnhof war den Angaben zufolge rund eine Viertelstunde eingestellt, 15 Züge kamen daher mit Verspätung an. Es entstand ein Schaden von etwa 100.000 Euro.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandlegung. Hintergründe waren zunächst unklar. Das Stellwerk sei nicht mehr in Betrieb, sagte eine Polizeisprecherin. Ob die Täter Akten mitgebracht und dort angezündet oder dort gelagerte Akten in Brand gesetzt haben, konnte sie nicht angeben. Verletzt wurde niemand.