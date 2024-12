Jünkerath (dpa/lrs) - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Jünkerath (Landkreis Vulkaneifel) ist ein hoher Sachschaden entstanden. Wie die Polizei mitteilte, brannte eine Wohnung in dem Doppelhaus am Dienstagabend aus zunächst unbekannten Gründen. Bei dem Versuch, das Feuer selbst zu löschen, hat sich demnach einer der Bewohner eine Rauchvergiftung zugezogen. Er befinde sich jedoch nicht in Lebensgefahr.

Die Polizei geht von einem Sachschaden in sechsstelliger Höhe aus. Das Mehrfamilienhaus sei bis auf weiteres unbewohnbar. Warum es zu dem Brand kam, sei zunächst Gegenstand der Ermittlungen.