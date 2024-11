Gießen (dpa/lhe) - In Gießen ist eine Weltkriegsbombe auf einem Schulgelände entschärft worden. "Es ist geschafft! Die 50-kg-US-Weltkriegsbombe ist entschärft", teilte die Stadt am späten Abend mit. Die Anwohnerinnen und Anwohner können zurück in ihre Wohnungen, auch die Straßensperrungen sollten aufgehoben werden. Die Schule war vorsorglich geräumt und angrenzende Straßen waren abgesperrt worden.

Von der Evakuierung in einem Radius von 500 Metern um die Fundstelle waren rund 1.200 Anwohner betroffen. In dem Bereich liegen auch Teile der Universität. In der Kongresshalle wurde eine Notunterkunft eingerichtet. Die 50-Kilogramm-Bombe war am Mittag bei Bauarbeiten gefunden worden.