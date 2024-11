Bitburg (dpa/lrs) - Nach einem Telefonbetrug in Bitburg hat die Polizei zwei mutmaßliche Täter festgenommen. Die beiden Männer im Alter von 21 und 22 Jahren seien in Untersuchungshaft genommen worden, teilte die Polizei in Wittlich mit. Sie waren demnach am Freitagnachmittag Anwohnern aufgefallen, diese informierten die Polizei. Etwa zur selben Zeit meldeten sich dort Angehörige einer 80-jährigen Frau, diese habe soeben einen hohen fünfstelligen Betrag an Männer übergeben.

Zuvor sei sie von Unbekannten angerufen und zur Zahlung einer Kaution aufgefordert worden. Das übergebene Geld fanden die Beamten bei den Verdächtigen.