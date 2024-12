Koblenz (dpa/lrs) - Ministerpräsident Alexander Schweitzer und Innenminister Michael Ebling (beide SPD) besuchen heute (14.15 Uhr) das kürzlich in Betrieb gegangene Lagezentrum Bevölkerungsschutz in Koblenz. Dort werden ab sofort alle landesweit relevanten Informationen aus dem Bereich Bevölkerungsschutz zusammengetragen und ausgewertet, wie die Staatskanzlei mitteilte. Ziel sei es, schnellstmöglich auf ein umfassendes Lagebild als Entscheidungs- und Handlungsgrundlage zurückgreifen zu können.

"Diese Form des Lagezentrums stellt bundesweit ein absolutes Novum für die Flächenländer dar und setzt neue Maßstäbe", schreibt die Staatskanzlei weiter. Das neue Lagezentrum ist ein wichtiger Bestandteil bei der Neuaufstellung des Katastrophenschutzes im Land. Aus dem Raum in Koblenz heraus sollen künftig die Lage in Rheinland-Pfalz beobachtet und die Katastrophen des Landes gemanagt werden. Das Lagezentrum soll in Zukunft rund um die Uhr in Betrieb sein.