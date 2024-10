Cölbe (dpa) - Ein Lastwagenfahrer ist in der Nacht von seinem Navi fehlgeleitet worden und im mittelhessischen Cölbe bei Marburg zwischen zwei Häusern steckengeblieben. Beim Rangieren sei der Auflieger eingeklemmt worden und habe das Haus beschädigt, sagte ein Polizeisprecher in Marburg. Weder der 25 Jahre alte Fahrer noch die Bewohner wurden verletzt.

Der Fahrer hatte seinen Lkw etwa um 1.30 Uhr in einer sogenannten Y-Kurve in der Gemeinde im Landkreis Marburg-Biedenkopf zwischen den Häusern verkeilt, schließlich rief er die Polizei. Da es nicht ausreichend Straßenbeleuchtung in dem Ort gab, wurde mit den Bergungsarbeiten bis zum Tagesanbruch gewartet. Um zehn Uhr morgens war der Lkw wieder frei. Er hatte laut Angaben einer Polizeisprecherin eine Achse gebrochen und wurde in Begleitung eines Streifenwagens langsam in eine Werkstatt gefahren.

Die Höhe des Schadens war zunächst nicht bekannt.