Ludwigsburg (dpa) - Die Basketballer der MHP Riesen Ludwigsburg sind mit einem Erfolgserlebnis in die Zwischenrunde des FIBA Europe Cups gestartet. Das Team von Cheftrainer John Patrick bezwang zu Hause das polnische Team Anwil Wloclawek mit 86:81 (40:47). Damit haben die Schwaben alle bisherigen vier Heimspiele im Europapokal gewonnen.

In einer zunächst ausgeglichenen Partie wechselte die Führung allein im ersten Viertel 14 Mal, dank der besseren Rebound-Arbeit lagen die Ludwigsburger nach zehn Minuten mit 23:22 vorne. Die anfänglich aggressive Verteidigung der Gastgeber griff im zweiten Viertel nicht mehr so gut, nach einem 4:11-Lauf gingen sie mit einem 40:47-Rückstand in die Kabine.

Ludwigsburg dreht Partie im dritten Viertel

Durch einen 10:2-Lauf kurz nach der Pause fanden die Schwaben ins Spiel zurück, Hunter Maldonado sorgte zwei Minuten vor Ende des dritten Viertels für die erste Ludwigsburger Führung seit dem ersten Durchgang. Mit 26:15 bestimmte der Basketball-Bundesligist den dritten Spielabschnitt.

Im Schlussviertel hielt Ezra Manjon die Ludwigsburger auf Kurs, die Gäste kamen aber in zurück. Die Gastgeber ließen dann knapp vier Minuten lang keinen Korb aus dem Feld zu und entschieden an der Freiwurflinie die Partie. Manjon (30 Punkte) und Joel Scott (19) waren die besten Ludwigsburger.