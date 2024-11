Bad Kreuznach (dpa/lrs) - Eine Spielerin oder ein Spieler aus der Region Bad Kreuznach hat beim Eurojackpot in der Zusatzlotterie "Die Sieger-Chance" den Hauptgewinn von einer Million Euro gewonnen. Der Schein war ohne Kundenkarte an einer Annahmestelle im Landkreis abgegeben worden, wie Lotto in Koblenz mitteilte. Der Gewinner oder die Gewinnerin muss sich bei Lotto melden, damit das Geld überwiesen werden kann.

© dpa-infocom, dpa:241111-930-285740/1