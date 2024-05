BESICHTIGUNGEN

Infos:

Tickets: Highclere Castle kann nicht das ganze Jahr besucht werden. Auch sollten Karten im Voraus gebucht werden, da sie schnell vergriffen sind. Tickets für das Schloss, die Ägyptische Ausstellung und die Gärten sind im Sommer 2024 wie folgt erhältlich: 7. Juli bis 5. September, Erwachsene 29 Britische Pfund (ca. 34 Euro), Kinder (vier bis 16 Jahre) 16 Pfund (ca. 18,60 Euro). Jede Woche freitags und samstags ist das Haus geschlossen.

Einlasszeiten: Es gibt drei Einlasszeiten am Vormittag zwischen 10 und 12.30 Uhr, am Mittag zwischen 12.30 und 14.30 Uhr und am Nachmittag zwischen 14.30 und 15.45 Uhr.

Führungen: Angebote zu speziellen (Themen-) Führungen sind zu finden unter: www.highclerecastleshop.co.uk/categories/admission-tickets