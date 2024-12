Baunatal (dpa/lhe) - Nach dem Warnstreik Tausender Beschäftigter des Volkswagen-Werks Kassel-Baunatal im Tarifkonflikt bei VW lädt der Betriebsrat an diesem Dienstag alle Mitarbeiter des Standortes zu einer zentralen Betriebsversammlung ein. Der Betriebsratsvorsitzende Carsten Büchling will dabei laut Ankündigung zur aktuellen Situation des Konzerns und des Werks in Baunatal berichten. Anschließend soll die Presse über den Verlauf der Versammlung informiert werden (13.30 Uhr).

Europas größter Autobauer hatte Ende Oktober angekündigt, dass im Rahmen des Sparprogramms bei der Kernmarke VW Werkschließungen und betriebsbedingte Kündigungen nicht länger ausgeschlossen sind. Die nächste Tarifrunde findet am 9. Dezember statt.

Mit rund 15.500 Mitarbeitern ist Baunatal im Landkreis Kassel das weltgrößte Komponentenwerk des Volkswagen-Konzerns. Dort werden weite Teile des elektrischen Antriebsstrangs hergestellt. Inwieweit der Standort von den Sparplänen betroffen sein wird, ist bislang unklar.