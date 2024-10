Uttrichshausen (dpa/lhe) - Ein Lkw ist auf der Autobahn 7 in eine Baustellenabsperrung bei Uttrichshausen südlich von Fulda gefahren und blockiert dadurch die gesamte Fahrbahn in Richtung Norden. Die Autobahn wurde daher am späten Montagabend in Höhe der Thalaubachtalbrücke in Richtung Norden vollständig gesperrt, wie die Polizei mitteilte.

Wann die Straße wieder freigegeben wird, ist