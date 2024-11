Bingen (dpa/lrs) - Weil er mit seinem E-Bike auf dem Seitenstreifen der Autobahn 61 unterwegs war, ist ein Mann in der Nähe des Autobahndreiecks Nahetal von der Polizei angehalten worden. Zuvor meldete eine Frau am späten Sonntagabend einen Schlangenlinien fahrenden Radfahrer auf dem Seitenstreifen der Autobahn, wie die Autobahnpolizei mitteilte. Ein Atemalkoholtest zeigte demnach bei dem 58-Jährigen einen Wert von ungefähr 1,5 Promille an. Gegen ihn soll ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet werden.

