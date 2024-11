Frankfurt/Main (dpa) - Beim 42. Deutschen Sportpresseball in Frankfurt am Main an diesem Samstag (19.00 Uhr) werden Dressurreiterin Isabell Werth und der fünfmalige Paralympics-Sieger Markus Rehm ausgezeichnet. Während die erfolgreichste deutsche Teilnehmerin bei Olympischen Spielen in der Kategorie "Legende des Sports" geehrt wird, erhält Para-Weitspringer Rehm den Preis in der Kategorie "Sportler mit Herz". Am Ballabend wird darüber hinaus der Sieger des Preises "Sportmedien" bekanntgegeben.

Zu der Veranstaltung sind zahlreiche Prominente aus dem Sport, der Politik und dem Showbusiness eingeladen. Auf der Gästeliste stehen unter anderem mehrere Olympiasiegerinnen und Olympiasieger wie Darja Varfolomeev (Rhythmische Sportgymnastik) und Oliver Zeidler (Rudern) sowie Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und Schauspielerin Luna Schweiger. Stargast des 42. Sportpresseballs ist Sänger Howard Carpendale.