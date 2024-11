Bad Salzhausen (dpa/lhe) - Die nächste Landesgartenschau findet 2027 in Oberhessen statt und wird eine Besonderheit, weil sich gleich elf Kommunen daran beteiligen. Jetzt steht fest, wo sich die Herzstücke der Schau befinden werden: Nach Angaben der Organisatoren sollen drei große Parkanlagen in der Region den Schwerpunkt bilden.

Das klassische Spektrum einer Landesgartenschau soll im Kurpark Bad Salzhausen und im Schlosspark Gedern Platz finden. Ergänzt wird das Angebot durch den Stadtpark in Büdingen, in dem verschiedene Einzelveranstaltungen stattfinden sollen. Alle drei Orte liegen im Wetteraukreis.

"Mit der Einbindung der drei großen Parkflächen können wir die große Vielfalt unserer Landesgartenschau optimal abbilden", sagte Thomas Hellingrath, Geschäftsführer der Landesgartenschau Oberhessen 2027. "Jeder der Parks hat ganz eigene Qualitäten, die wir unterstreichen möchten."

In Bad Salzhausen und Gedern sollen die bereits existierenden Parkanlagen unter anderem durch neue Spielplätze und barrierearme Wege aufgewertet und modernisiert werden. In der Stadtmitte von Büdingen soll ein multifunktional angelegter Stadtpark entstehen.

Über die großen Parkanlagen hinaus werde jede der elf an der Landesgartenschau beteiligten Kommunen mit unterschiedlichen Schwerpunkten einbezogen, teilten die Organisatoren mit. Neben Büdingen, Gedern und Bad Salzhausen sind dies Glauburg, Echzell, Hirzenhain, Kefenrod, Limeshain, Ortenberg, Ranstadt und Schotten (alle in den Landkreisen Wetterau und Vogelsberg). Für die Schau will das Land 3,5 Millionen Euro zur Verfügung stellen.