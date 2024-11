Heidelberg (dpa/lsw) - Ein stark alkoholisierter Mann hat in Heidelberg mit Steinen um sich geworfen und Beamten beleidigt. Er drohte am Donnerstag einem 54-Jährigen, mit dem er in einen Streit verwickelt war, zunächst mit einem größeren Steinbrocken, wie die Polizei mitteilte. Dann habe der 30 Jahre alte Mann angefangen, seinen Gegner mit kleineren Steinen zu bewerfen. Dabei wurde der 54-Jährige demnach leicht verletzt.

Die Steine trafen den Angaben zufolge auch das Auto des 54-Jährigen, mehrere Scheiben und Autotüren nahmen Schaden. Als die Polizei einschritt, habe der Mann die Beamten beschimpft und beleidigt. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren.