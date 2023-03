Anreise: Alle Flüge nach Aberdeen aus Deutschland benötigen einen Zwischenstopp, z. B. easyjet.com, ab 200 Euro, weitere www.klm.de, www.britishairways.com

Eine Alternative sind Direktflüge mit Billig-Airlines nach Glasgow und von dort mit dem Leihwagen in drei Stunden nach Aberdeen. Rückflug entweder über Glasgow oder Edinburgh, z. B. easyjet.com um 100 Euro, 20 Euro pro Tag Mietwagen über www.billiger.mietwagen.de

Unterkunft: Sandman Signature Aberdeen Hotel, St Andrew Street, extravagantes 4-Sterne Haus im Boutique-Stil in einem ehemaligen Universitätsgebäude im Zentrum, EZ ab 60 Euro, Tel. 0044/1224/945555, www.sandmansignature.co.uk – Zudem zahlreiche Bed & Breakfast-Angebote, sehr gut das Redmoss Walk, 3,5 Kilometer vom Zentrum, 2 Redmoss Walk, oder Armadale Guest House, um 45 Euro, über verschiedene Buchungsportale, z. B. bei booking.com

Essen: The Silver Darling, Pocra Quay, modernes Fischrestaurant mit grandiosem Blick auf den Hafen, Tel.0044/ 1224/ 576229, Mo-Fr 12-14, 17-20.30, Fr. 12-15, 17-21.30, Sa 12-21.30, So 12-20 Uhr, www.thesilverdarling.co.uk – Ninety-Nine Roots, 1 Back Wynd, vegetarisch-veganes Pubfood, unter der Woche Spieleabende, am Wochenende Disco, Tel. 0044/ 1224/ 631640, Mo, Mi, Do 17-1, Fr+Sa 11-1, So 12-24 Uhr, www.99aberdeen.com – Moonfish, 9 Correction Wynd, Michelin-Bib-Gourmand-ausgezeichnetes Restaurant in einer mittelalterlichen Straße im Stadtzentrum, Tel. 0044/1224/644166, Di-Sa 12-21 Uhr, www.moonfishcafe.co.uk