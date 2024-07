4-BCH-Hettigenbeuern

> Götzenturmfest: Höhepunkt der Stadtteilwoche ist das Götzenturmfest der "Heddebörmer Musikanten". Die Eröffnung ist am Samstag, 20. Juli, um 16.30 Uhr mit der Einweihung der Minigolfanlage. Auf die Gäste warten Blasmusik, gutes Essen, leckere Getränke und eine wunderschöne Atmosphäre am idyllischen Götzenturm. Am Abend sorgen verschiedene Kapellen für Stimmung und Unterhaltung. Am Sonntag, 21. Juli, gibt es Aktionen für Jung und Alt, wie beispielsweise eine Spielstraße, der Musikverein wird hier vom Sportverein/Kinderturnen unterstützt.

> Montag, 15. Juli: Start der Stadtteilwoche ist mit einer Schauübung der Abteilungswehr um 19 Uhr auf dem Bolzplatz.

> Dienstag, 16. Juli: Um 19 Uhr findet eine offene Chorprobe vor dem Götzenturm mit dem gemischten Chor des Gesangvereins "Harmonie" statt.

> Mittwoch, 17. Juli: Um 18.30 Uhr startet eine Aktion der Ministranten im Dorothea-Garten, gegen 21.30 Uhr (bei Einbruch der Dunkelheit) gibt es ein Open-Air-Kino der Kfd Hettigenbeuern im Kurpark.

> Donnerstag, 18. Juli: Der Heimatverein lädt um 18 Uhr zum Feierabendspaziergang mit Manfred Lauer entlang des Morretallehrpfads ein, der seinen Abschluss im FG-Keller findet. Treffpunkt ist an der Kirche.

> Freitag, 19. Juli: Einen Tag der offenen Tür gibt es bei Waldmichls Holdi ab 10 Uhr.

> Samstag, 20. Juli: Um 12.30 Uhr beginnt eine Wanderung des Heimatvereins zum Steinsarg, Treffpunkt ist am Götzenturm.

> Sonntag, 21. Juli: Der Heimatverein zeigt den Film von der 700-Jahr-Feier um 14 und 16 Uhr im FG-Keller.