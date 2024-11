Stuttgart (dpa/lsw) - Ein Autofahrer hat beim Einparken in Stuttgart Gas und Bremse verwechselt und landete mit seinem Auto auf Bahngleisen. Es entstand ein geschätzter Schaden von 30.000 Euro, teilte die Polizei mit.

Der 43-Jährige habe demnach am Bahnhof Vaihingen an einem Parkplatz am rechten Fahrbahnrand einparken wollen. Dabei kam es zur folgenschweren Verwechslung. Das Auto fuhr über den Parkplatz hinaus auf die Stadtbahngleise, wo es zum Stehen kam. Während der Unfallaufnahme sei es zu Störungen im Betrieb der Linie U11 gekommen.