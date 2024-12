Die Rhein-Neckar-Zeitung verlost fünfmal vier Karten für die ganze Familie für die Premiere des Main-Tauber-Weihnachtscircus am Freitag, 20. Dezember, um 19.30 Uhr auf dem Volksfestplatz in Bad Mergentheim.

Die Sieger der Verlosung können ihre Karten bis spätestens 19 Uhr am Veranstaltungstag gegen Vorlage ihres Ausweises an der Kasse des Circus abholen.

Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, schickt bis 18. Dezember eine E-Mail an janek.mayer@rnz.de – mit dem Betreff "Circus" . Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt.