Düsseldorf (dpa/lrs) - Die SV Elversberg bleibt der Favoritenschreck in der 2. Fußball-Bundesliga. Die Saarländer setzten sich bei Fortuna Düsseldorf mit 2:0 (0:0) durch und kletterten mit nun 22 Punkten auf den dritten Tabellenplatz. Fisnik Asllani (58. Minute) und Lukas Petkov (65.) schossen die Tore zum Sieg des Teams von Trainer Horst Steffen.

Düsseldorfs Torwart Florian Kastenmeier leitete den Erfolg der Gäste mit einem katastrophalen Fehler ein. Der Dritte des Vorjahres, der erst in der Relegation knapp den Aufstieg verpasst hatte, blieb damit auch im vierten Spiel in Serie sieglos. Während Elversberg das Überraschungsteam der Liga bleibt, fielt die Fortuna in der Tabelle auf Rang sechs zurück.

Die Partie war das zweite von vier Freispielen der Fortuna in dieser Saison, dementsprechend war die Arena mit 52.000 Zuschauern voll besetzt. Die Rheinländer finanzieren das Modell mit Hilfe von Sponsoren. Als Vorteil erwies sich dies indes auch dieses Mal nicht. Schon das erste Freispiel hatten die Düsseldorfer mit 0:3 gegen den Hamburger SV verloren. Während die Gäste in den entscheidenden Momenten sehr effizient waren, scheiterten die Hausherren immer wieder am guten Gäste-Keeper Nicolas Kristof.