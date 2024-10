Darmstadt (dpa) - Trainer Florian Kohfeldt von der SV Darmstadt 98 ärgerte der verpasste Sieg gegen Aufsteiger SSV Ulm. Vor allem sorgte der schnelle Gegentreffer beim 1:1 (1:1) für Frust. "Wir dürfen das Gegentor nicht bekommen. Das darf uns nicht passieren und ist ärgerlich", haderte der Coach. Die Hessen waren eine Woche nach dem spektakulären 5:1 gegen den 1. FC Köln zwar in vielen Belangen überlegen, aber scheiterten auch an defensiv gut eingestellten Gästen.

Dennoch war Kohfeldt nach seinem sechsten Spiel in der 2. Fußball-Bundesliga um positive Aspekte des SV-Spiels bemüht - trotz des ausgebliebenen zweiten Sieges nacheinander. "Trotzdem waren wir über die 90 Minuten intensiv in der Arbeit gegen den Ball. Wir haben es geschafft, aus einer guten Struktur geduldig und manchmal schnell zu spielen - leider nicht häufig genug, um noch mehr Torchancen zu kreieren", sagte der 42-Jährige.

Kohfeldt: "Es war eine sehr schwere Aufgabe"

"Wir nehmen den Punkt heute mit. Es war eine sehr schwere Aufgabe gegen einen extrem gut organisierten Gegner", schloss Kohfeldt seine Bilanz ab.

Der Bundesliga-Absteiger, der den 10. Spieltag als Tabellen-13. abschloss, schaffte es nicht, sich von den hinteren Plätzen klar abzusetzen. Beide Teams bleiben in Reichweite zu den Abstiegsrängen. Vor 17.455 Zuschauern im Stadion am Böllenfalltor sahen Fans beider Teams ein durchwachsenes Spiel. Fraser Hornby (16. Minute) erzielte für den Bundesliga-Absteiger die Führung, Aaron Keller (18.) sorgte nur kurze Zeit später für den Ausgleich.

"Der Knackpunkt war dann der Ausgleich, den wir nach unserer Führung viel zu schnell kassiert haben", kritisierte Torwart Marcel Schuhen. Der 31-Jährige ergänzte: "Danach wurde es dann ein Spiel, das die Ulmer gerne haben. Sie standen tief, wir mussten geduldig sein, durften aber hinten auch nichts zulassen."

Letztes Duell in der Saison 2010/2011

Zuletzt waren beide Teams in der Saison 2010/2011 in der Regionalliga Süd aufeinandergetroffen. Die Darmstädter hatten in der ersten Halbzeit mehr Ballbesitz. Nach den beiden Treffern verflachte die Partie.

Hornby verpasste Mitte der ersten Halbzeit die erneute Führung, als er bei einer Direktabnahme um einige Meter verzog (24.). Auch in der zweiten Halbzeit blieb der Gastgeber aktiver, strahlte jedoch nur selten echte Torgefahr aus.

"In einigen Szenen waren wir zu ungenau. Ich muss aber auch sagen, dass wir so ein Spiel vor einigen Wochen vielleicht noch verloren hätten", sagte Schuhen.

Bei einem der wenigen Angriffe des SSV war der Darmstädter Torwart Schuhen bei einem Schuss von Dennis Chessa aufmerksam (51.). Bei einem Schlenzer von Philipp Förster war aber auch der Ulmer Torwart Niclas Thiede auf dem Posten (57.).