Hamburg (dpa/lhe) - Der SV Darmstadt 98 hat nach zweimaligem Rückstand einen Punkt beim Hamburger SV geholt. Die Lilien trennten sich am 15. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga 2:2 (1:2) vom HSV. Die Hessen sind damit seit nun schon acht Spielen in der Liga ungeschlagen.

In einer höchst unterhaltsamen Partie erzielten Ransford-Yeboah Königsdörffer (10. Minute) und Adam Karabec (45.) per Traumtor die Treffer für die Hanseaten. Aleksandar Vukotic (33.) und Kilian Corredor (63.) glichen jeweils für die Lilien aus und belohnten den SVD damit für eine gute Leistung beim Aufstiegsanwärter.

Darmstadt besser im Spiel

Darmstadt sorgte vor 51.616 Zuschauern auch für den ersten Höhepunkt der Partie, als Isac Lidberg den Pfosten traf (8.). Die Gäste, die am Dienstag ihr DFB-Pokal-Achtelfinale in Bremen in der Nachspielzeit 0:1 verloren hatten, erspielten sich deutlich mehr Ballbesitzanteile in der ersten Hälfte.

Der HSV profitierte von einer erfolgreichen Umschaltaktion und einem tollen Pass von Jean-Luc Dompé auf Königsdörffer, der zum 1:0 traf. Auf der Gegenseite vollendete der 2,01 Meter große Innenverteidiger Vukotic nach einer Flanke per Kopf zum Ausgleich.

Erst Geniestreich, dann erneuter Ausgleich

Der HSV kam durch einen Geniestreich zurück. Daniel Elfadli führte einen Freistoß zügig aus und Karabec schlenzte den Ball ins linke obere Eck.

Im zweiten Durchgang waren die Darmstädter weiter in vielen Belangen leicht überlegen. Der starke Corredor traf nach 63 Minuten zum erneuten Ausgleich. Elfadli köpfte einen Ball auf die Latte. Anschließend scheiterten die Lilien mehrmals an Hamburgs Torwart Daniel Heuer Fernandes. Auf der Gegenseite verpasste der eingewechselte Davie Selke eine Großchance zum 3:2, sodass es beim Remis blieb.