Darmstadt (dpa/lhe) - Nach sechs Pflichtspielen ohne Niederlage reist Fußball-Zweitligist Darmstadt 98 mit großer Zuversicht zum Gastspiel bei Hannover 96. "Wir wissen, dass es die aktuell schwerstmögliche Aufgabe in der Liga ist, auswärts beim Tabellenführer anzutreten. Aber wir haben uns in den vergangenen Wochen Möglichkeiten erarbeitet, Spiele zu gewinnen. Es ist unser Ziel, in Hannover zu punkten", sagte Darmstadts Trainer Florian Kohfeldt vor dem Duell mit den Niedersachsen am Samstag (13.00 Uhr/Sky).

Die Hessen verließen Ende September nach dem 1:2 gegen den 1. FC Magdeburg letztmals als Verlierer den Platz. Seither gab es in der Liga drei Siege und zwei Unentschieden sowie einen Erfolg im DFB-Pokal beim Drittligisten Dynamo Dresden. "Die letzten Wochen sind vor allem ein Verdienst der Spieler, die sich diese positiven Ergebnisse erarbeitet haben. Es ist aber auch die Arbeit eines großen Teams drumherum, dem ich ein Riesenlob aussprechen muss", sagte Kohfeldt.

Positiver Trend soll anhalten

Unter dem 42 Jahre alten Fußball-Lehrer, der Anfang September als Nachfolger von Torsten Lieberknecht verpflichtet wurde, hat sich der schwach in die Saison gestartete Bundesliga-Absteiger stabilisiert und in der Tabelle mittlerweile auf Rang zwölf vorgearbeitet. Der positive Trend soll bis Weihnachten fortgesetzt werden. "Wir freuen uns auf den Schlussspurt und wollen diese Phase so gut es geht mit so vielen Punkten und so vielen guten Leistungen wie möglich durchziehen", formulierte Kohfeldt das Ziel.

In Hannover muss der Lilien-Trainer auf die verletzten Fabian Holland, Matthias Bader, Christoph Zimmermann und Paul Will verzichten. Fraglich ist der Einsatz der erkrankten Klaus Gjasula und Luca Marseiler sowie von Guille Bueno (Oberschenkelprobleme). Dafür ist Stürmer Fraser Hornby nach seiner zu Monatsbeginn erlittenen Knöchelverletzung wieder voll ins Training eingestiegen.