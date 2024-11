Berlin (dpa) - Mit einem Turban am Kopf hat Torjäger Isac Lidberg die Siegesserie von SV Darmstadt 98 verlängert und der personell arg gebeutelten Hertha in der 2. Fußball-Bundesliga den nächsten Rückschlag verpasst. Durch den 3:1 (1:1)-Erfolg über die Berliner sind die Hessen seit jetzt fünf Spielen unbesiegt. Die Hauptstädter verlieren zunehmend den Anschluss an die Aufstiegsplätze.

Philipp Förster (45.+2), Isac Lidberg (65.) mit seinem neunten Saisontreffer und Andreas Müller (81.) drehten das Spiel vor 17.810 Zuschauern im ausverkauften Stadion am Böllenfalltor zugunsten der "Lilien". Florian Niederlechner hatte die Berliner mit 1:0 in Führung gebracht (21.). Das vermeintliche 2:1 der Hauptstädter durch Jon Dagur Thorsteinsson (51.) zählte wegen eines vorangegangenen Handspiels des Isländers nicht.

VAR entscheidet gegen beide Mannschaften

Die Darmstädter brauchten lange, um in die Partie zu finden. Ein Treffer von Kai Klefisch wurde wegen Abseits jedoch auch nach VAR-Prüfung nicht gegeben wurde (26.). Kurz vor der Halbzeit nährte sich der Gastgeber mit einem Lattenschuss von Aleksandar Vukotic (41.) immer weiter an, in der Nachspielzeit traf Förster mit einem von Jonjoe Kenny abgefälschten Nachschuss nach einem Freistoß zum Ausgleich.

Die Südhessen blieben auch nach dem Wechsel erst einmal tonangebend, hatten aber Glück, dass der Treffer der Hertha durch Thorsteinsson nicht gegeben wurde. Nach einer guten Stunde ließ Lidberg, der nach einem Zusammenprall mit einem Kopfverband spielte, noch die 2:1-Führung für den Gastgeber liegen, als er den Ball mit dem Oberschenkel über das Tor verlängerte (61.).

Nur kurze Zeit später drehte er mit einem Kopfball aus kurzer Distanz das Spiel. Ein Distanzschuss von Müller aus 25 Metern zum 3:1 in der Schlussphase besiegelte die Niederlage für Hertha BSC.