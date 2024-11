Karlsruhe (dpa/lsw) - Stürmer Luca Pfeiffer vom Karlsruher SC hat sich im Heimspiel gegen den SC Preußen Münster am Sonntag eine Bänderverletzung am Sprunggelenk zugezogen. Der 28-Jährige müsse daher in den kommenden Tagen kürzertreten, teilte der Fußball-Zweitligist mit. Der KSC nutzt die Länderspielpause am Donnerstag (12.00 Uhr) für ein Testspiel gegen den Bundesligisten SC Freiburg.

