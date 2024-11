Kaiserslautern (dpa) - Trotz Überzahl hat der 1. FC Kaiserslautern in der 2. Fußball-Bundesliga den dritten Sieg in Serie verpasst. Die Pfälzer kamen gegen den 1. FC Magdeburg nur zu einem 2:2 (1:2) und verharren mit 16 Punkten als Zehnter im Tabellenmittelfeld. Die Magdeburger, die die Partie nach Platzverweisen für Falko Michel (36. Minute) und Martijn Kaars (90.+3) nur zu neunt beendeten, sind mit 17 Zählern Siebter.

Vor 45.104 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion starteten die Gäste furios und lagen durch Tore von Samuel Loric (11.) und dem Ex-Lauterer Philipp Hercher (13.) früh mit 2:0 in Führung. Boris Tomiak (36.) per Foulelfmeter und Torjäger Ragnar Ache (68.) retteten dem FCK zumindest noch das Remis.

Kaiserslautern dominierte nach der Gelb-Roten Karte für Michel in Überzahl zwar die Partie, konnte sich gegen aufopferungsvoll kämpfende Magdeburger aber nur selten gefährlich in Szene setzen. Bei den wenigen Gelegenheiten zeigte FCM-Torwart Dominik Reimann sein Können. So blieb es am Ende beim Remis.