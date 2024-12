Kaiserslautern (dpa/lrs) - Bei seiner Rückkehr an die alte Wirkungsstätte will Markus Anfang mit dem 1. FC Kaiserslautern die seit sieben Spielen andauernde Erfolgsserie ausbauen. Doch die Pfälzer treffen dabei auf einen Gegner, dessen Serie noch länger anhält. Der SV Darmstadt 98 ist seit acht Partien unbesiegt.

"Wir wissen, dass wir jetzt gegen eine Mannschaft spielen, die in den vergangenen Wochen auch sehr viele Punkte geholt hat. Sie werden wieder oben angreifen wollen", sagte Coach Markus Anfang vor der Partie am Samstag (20.30 Uhr/Sky/Sport1) bei den Lilien.

Momentan rangieren die Pfälzer nach fünf Siegen und zwei Unentschieden auf dem zweiten Rang der 2. Fußball-Bundesliga. Entsprechend groß ist das Selbstbewusstsein vor der kurzen Fahrt nach Hessen. "Durch die vielen Erfolgserlebnisse hat man ein gewisses Selbstvertrauen und eine gewisse Ausstrahlung. Für das Spiel gegen Darmstadt heißt das aber gar nichts. Wir wissen, dass wir dran bleiben müssen", sagte Anfang.

Redondo fehlt bis ins neue Jahr

Der 50-Jährige, der in der Saison 2020/21 Cheftrainer in Darmstadt war, wirkt wie sein Team gefestigt. "Es ist natürlich angenehm, wenn du eine gewisse Anzahl an Punkten hast und die Gesamtsituation hier vor Weihnachten nun ruhig ist", sagte er. Dies komme aber nicht von allein. Oft sei das Momentum auf unserer Seite gewesen. "Wir haben aber viel dafür getan, dass das so war", sagte Anfang.

Personell muss er rotieren. Kenny Prince Redondo wird wegen seiner Probleme an der Zehe in diesem Jahr nicht mehr zum Einsatz kommen. "Wir haben festgelegt, dass er jetzt Ruhe braucht, um in der Rückrunde fit zu sein. Den Rest machen die Ärzte", sagte Anfang. Jan Elvedi fehlt gesperrt. Filip Kaloc und Daniel Hanslik stehen hingegen wieder zur Verfügung.