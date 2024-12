Kaiserslautern (dpa/lrs) - Der 1. FC Kaiserslautern bereitet sich in Malta auf die Rückrunde in der 2. Fußball-Bundesliga vor. Die Pfälzer absolvieren vom 3. bis 10. Januar kommenden Jahres ein Trainingslager in Attard im Zentrum der Insel. Dort wird die Mannschaft von Trainer Markus Anfang neben täglichen Trainingseinheiten auch ein Testspiel gegen einen noch nicht feststehenden Gegner absolvieren.

