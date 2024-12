Darmstadt (dpa/lhe) - Nach dem bitteren Pokal-Aus in Bremen will der SV Darmstadt 98 seine Erfolgsserie in der 2. Fußball-Bundesliga fortsetzen. "Das Ziel ist es, zu gewinnen", sagte Lilien-Trainer Florian Kohfeldt vor dem Gastspiel beim Hamburger SV am Sonntag (13.30 Uhr/Sky).

Die Hessen sind in der Liga seit sieben Spielen ungeschlagen und haben sich nach einem schwachen Saisonstart mit 20 Punkten mittlerweile ins Tabellenmittelfeld vorgekämpft. Der Rückstand zum HSV auf Rang zwei beträgt nur drei Zähler. Mit einem Sieg würde der Bundesliga-Absteiger zum Rivalen aufschließen.

"Die 2. Liga ist faszinierend. Ich weiß nicht, ob es viel ausgeglichener überhaupt noch geht. Aber das macht die Liga für die Zuschauer so interessant. Jeder kann an jedem Tag jeden schlagen. Das macht es total spannend", sagte Kohfeldt zur Konstellation.

Kohfeldt erwartet "gewaltige Offensivwucht" des HSV

Der 42 Jahre alte Fußball-Lehrer freut sich auf ein "cooles Spiel" in Hamburg, wo er weiter auf die verletzten Fabian Holland, Christoph Zimmermann, Paul Will und Matthias Bader verzichten muss. Philipp Förster und Fraser Hornby sind dagegen zurück auf dem Trainingsplatz. Ob sie für Sonntag schon eine Option sind, ist ungewiss.

Kohfeldt erwartet beim HSV ein "sehr herausforderndes Zweitliga-Spiel gegen einen sehr schweren Gegner", der über eine "gewaltige Offensivwucht" verfüge. Seine Mannschaft sei aber "gut vorbereitet und voller Tatendrang."