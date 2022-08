Eilmeldung 19:03 Uhr

Bayern in Champions League gegen Barcelona, Inter und Pilsen

Der FC Bayern München spielt in der Gruppenphase der Champions League gegen den FC Barcelona und seinen früheren Torjäger Robert Lewandowski sowie Inter Mailand und Viktoria Pilsen. Das ergab die Auslosung der Europäischen Fußball-Union UEFA am Donnerstag in Istanbul.