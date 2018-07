Wer rastet, der rostet. Da ist tatsächlich etwas dran. Also: Immer schön in Bewegung bleiben! Tanzen beispielsweise ist gut für Körper und Geist. Foto: Thinkstock

Von Frauke Gans

Unser Gehirn braucht Training, sonst wird es träge. Dazu Diplompsychologin Sanja Cipcic-Schmidt vom Neuropsychologischen Zentrum Heidelberg: "Wir unterscheiden zwei Arten des Hirnleistungstrainings. Das neuropsychologische: Wenn bei schwerwiegenden Schädigungen Funktionen wieder hergestellt werden sollen. Und das Alltagstraining: Für bessere Leistung und zur Vorbeugung geistigen Abbaus." Ersteres muss professionell begleitet werden. Die Denkfähigkeit verbessern kann jeder zu Hause.

Dafür gilt die Formel: "Wer rastet, rostet." Und sich in Alltagstätigkeiten festzufahren, bedeutet Stillstand. Klar, eine gewisse Routine brauchen wir. Aber auch immer wieder neue Herausforderungen. Wie können die aussehen?

Dinge wie Brettspiele, Musizieren, oder Gedichte auswendig zu lernen, bringen das Hirn auf Trab. Außerdem strategische Spiele, Denkaufgaben, wissenschaftliches Gedächtnistraining und das Lesen von Büchern. Wer es richtig herausfordern möchte, lernt eine neue Sprache oder ein noch unbekanntes Instrument. Wichtig ist, dass der Kopf sich immer wieder auf Neues einstellen muss. Auch Sportarten wie Yoga, Karate, Tanzschritte oder Reiten halten fit. Man muss komplizierte Bewegungsabläufe lernen. Das ist Hirnschwerstarbeit. "Außerdem wirken natürlich die Klassiker Kreuzworträtsel oder Sudokus wie Hanteln für Gehirnwindungen." Alles, was unseren Denkapparat aktiv werden lässt. Fernsehen oder Videos schauen ist allerdings kontraproduktiv. Wer sich nur noch von Filmen berieseln lässt, muss nicht einmal mehr die Fantasie bemühen. Was natürlich nicht heißt, dass man den Fernseher abschaffen soll. Die Menge macht’s. Computerspiele hingegen können sehr wohl Hirnbereiche trainieren. Nur auch da sollte man nicht zu lange am Bildschirm kleben. Das gilt aber für alle Trainingsmethoden für das Gehirn: "Nach 90 Minuten Leistung, braucht unser Kopf mindestens 15 Minuten Pause. Länger kann er sich nicht voll konzentrieren."

Das Internet ist voll solcher Hirnjoggingangebote. Aber welche taugen etwas? Selbst ganz allgemeine Spiele trainieren das Gehirn. Wer mit einer Konsole oder online auf Gangsterjagd geht, Autorennen fährt oder Rätsel löst, setzt sich gedanklich schon ordentlich in Bewegung. Dazwischen liegen aber viele Seiten mit angeblichen Trainingsprogrammen, die zwar zum Denken anregen, aber nicht wie beschrieben langfristig und gezielt das Gehirn trainieren. "Hirnjoggingprogramme, die etwas taugen, tragen meist ein Prüfsiegel", so die Expertin. Sie passen sich der erreichten Leistung an, um nicht zu überfordern. Setzt man sich also Trainingsziele wie im Fitnessstudio, kann man sich an solchen Auszeichnungen orientieren. Wem kein Computer zur Verfügung steht, kann auf Papier und Bleistift Aufgabensammlungen zurückgreifen.

Es gibt allerdings noch andere Faktoren außer die des Nichtstuns, die die Leistungsfähigkeit des Hirns herabsetzen. "Stehen wir dauerhaft unter Stress, beeinträchtigt das unser Denkvermögen", so die Expertin. Und werden Übungen wie Kreuzworträtsel zur Routine, halten auch sie nicht mehr sonderlich fit. Es sind die erwähnten neuen Herausforderungen, die Hirnmasse bilden.

Außerdem "ist es auch ein Zusammenspiel des ganzen Körpers. Also die Gesamtheit des Lebensstils. Ein wichtiger Punkt ist der Sport, um geistig rege zu bleiben. Das Gehirn wird besser durchblutet und die Bewegung erfordert Denkarbeit." Dazu soziale Kontakte: "Wer mit anderen Menschen interagiert, schuftet mental sehr hart und hält sich dabei schlau." Zusätzlich eine ausgewogene Ernährung wie mit Obst und Gemüse, nicht kiloweise Fleisch, aber ausgewogen mit allem, was der Körper braucht. Und natürlich ausreichend Schlaf. Und nicht vergessen: "Ein eminenter Faktor ist dabei der Spaß." Hat man keine Lust auf eine Aktivität, macht man sie nur halbherzig oder irgendwann gar nicht mehr. Und wie beim Stress werden die falschen Hormone in Gang gesetzt. Wer sich fit halten möchte, sucht sich Dinge, die er gerne unternimmt. Dann bleibt das Gehirn ganz automatisch im Training.