Von Constanze Werry

Fast jeder, der Sport treibt, hat zu Themen wie Training oder Fettverbrennung seine eigene Meinung. Doch was wirklich stimmt, lässt sich als Laie meist nur schlecht beurteilen. Was tatsächlich an vier der gängigsten Sportmythen dran ist.

Erst ab 30 Minuten Training schmilzt das Fett: In der ersten halben Stunde Sport werden nur Kohlenhydrate verbrannt. Erst danach geht es mit den Fetten weiter. An dieser weitverbreiteten Auffassung ist nichts dran. Denn der Körper bezieht seine Energie immer aus mehreren Quellen gleichzeitig. Allein das Mischverhältnis ändert sich je nach Belastung, erklärt Prof. Ingo Froböse von der Deutschen Sporthochschule Köln. Dabei erhöht sich der Anteil der Fettverbrennung während dieser kontinuierlich. Das heißt: Je länger das Training dauert, umso mehr Fett wird anteilig verbrannt. Wer optimal Fett verbrennen will, sollte bei 50 bis 70 Prozent der maximalen Ausdauerleistungsfähigkeit trainieren. Das Motto lautet: Laufen, ohne zu schnaufen.

Problemzonen lassen sich gezielt trainieren: Wer einen flachen Bauch möchte, setzt oft auf den Klassiker: Sit-ups. Und gegen schlaffe Oberarme trainieren viele mit Hanteln. Sicherlich könne man die einzelnen Körperregionen gezielt ansprechen, aber dennoch lasse sich nicht ebenso gezielt in allen Regionen Fett abbauen, so Froböse. Der Grund: Fett werde immer dort zuerst abgebaut, wo es leicht abrufbar sei - wie an den Oberschenkeln. Fettpölsterchen am Bauch seien hingegen schwerfällige Speicherfette. Und diese lassen sich nicht allein mit Sit-ups abbauen - dafür brauche es einen aktivierenden Stoffwechsel, sagt Froböse. "Effektiver als ein isoliertes Training einer einzelnen Struktur ist ein ausgewogenes Ganzkörpertraining", erklärt der Experte. Dabei sollten mehrere Muskeln gleichzeitig beansprucht werden.

Der BMI ist eine zuverlässige Richtlinie für Fitness und Gesundheit: Der BMI - kurz für Body Mass Index - errechnet sich aus dem Körpergewicht in Kilo dividiert durch das Quadrat der Körpergröße in Meter. Als adipös bezeichnet die Medizin Menschen, deren BMI über 30 liegt. Ein Wert von unter 18,5 gilt als Untergewicht.

Doch vermehrt sind aus Expertenkreisen Stimmen zu hören, die den BMI äußerst kritisch sehen. Darunter auch Ingo Froböse. "Der BMI berücksichtigt beispielsweise nicht, dass die Muskelmasse ein ganz entscheidender Faktor ist." Denn wer viele Muskeln habe, habe auch einen hohen BMI - aber gleichzeitig auch einen sehr gut laufenden Stoffwechselmotor. "Außerdem berücksichtigt der BMI nicht das Alter in dem Maße, in dem ich es mir wünschen würde."

Für empfehlenswerter erachtet Froböse den Body Abdomen Index - kurz BAI - der sich an der Menge des Bauchfetts in der Körpermitte orientiert. "Bauchfett hat viele negative Folgen im Körper, zum Beispiel hormonelle Reaktionen." Und auch die Ausbreitung der inneren Organe werde beeinflusst. "Als grobe Orientierungshilfe gilt: Die Grenze bei Frauen liegt bei 88 Zentimetern und bei Männern bei 101 Zentimetern. Drüber ist schlecht, drunter ist okay", so der Sport- und Ernährungsexperte. Und auch für das Normalgewicht hat Froböse eine einfache Formel zur groben Orientierung parat. Es gilt: Körpergröße minus 100.

Sport stärkt das Immunsystem: Für moderates Training trifft diese Aussage zu. Denn es wird das Hormon Adrenalin ausgeschüttet und dieses kurbelt das Immunsystem an. Es entwickeln sich mehr Abwehrzellen und auch die Qualität der Abwehrzellen wird verbessert. Die Infektanfälligkeit geht zurück.

Anders sieht es jedoch bei intensiven Trainingseinheiten aus. Laut Peter Großmann, Diplom-Sportlehrer und Fachjournalist, könne es je nach Dauer und Intensität des Trainings in den anschließenden drei bis 24 Stunden zu einer Immundepression kommen. Dies gelte vor allem für Belastungen über eineinhalb Stunden. Wenn auf solche Phasen keine ausreichende Erholungsphase folge, müsse man von einer längerfristigen Schwächung des Immunsystems ausgehen.