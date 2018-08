Von Alexandra Bülow

Viele Profisportler tragen Tapes. Aber auch bei Menschen auf der Joggingstrecke oder im Fitnessstudio ziehen sie sich über Rücken, Arm oder Bein. "Es sind mehrere Meter lange dehnbare Baumwollstreifen mit einer Elastin-Beimischung und hautfreundlichem Klebstoff, der bei Wärme aktiviert wird", erklärt John Langendoen, Sportphysiotherapeut aus Kempten. Sie kommen bei Schmerzen oder Schwellungen an Muskeln und Gelenken aufgrund von Verletzungen und Verschleiß zum Einsatz."Tapes werden oft eingesetzt bei Einschränkungen in der Beweglichkeit und bei Kraftlosigkeit der Muskeln", ergänzt Sascha Seifert von der International Taping Association in Kassel. Helfen sollen sie auch bei Spannungskopfschmerzen oder Menstruationsbeschwerden.

Wie die Tapes wirken, ist noch nicht genau erforscht. Möglicherweise hemmen sie die Schmerzrezeptoren in der Haut. "Das ist vergleichbar mit dem Prinzip, dass man auf den Punkt drückt, an dem man sich gestoßen hat - der Druck lindert den Schmerz", erklärt Seifert. Belegt ist laut Langendoen, dass das Lymphsystem aktiviert und die Durchblutung gefördert wird.

Soll ein Muskel oder Gelenk entlastet oder unterstützt werden, wird mit Zug gearbeitet: Das Band wird gedehnt auf die Haut geklebt, beispielsweise auf den Verlauf eines Muskels. "Das setzt die Haut unter Spannung, wodurch ein Reiz an den Muskel gegeben wird", erläutert Ulrike Stocks-Sanio, Physiotherapeutin in Kaarst bei Düsseldorf. Soll das Tape lymphatisch wirken, wird es ohne Zug angelegt. "Die Lymphgefäße liegen in der Haut, das Tape wirkt wie eine Bandage nach der Lymphdrainage", erklärt Seifert.

Vor dem Tapen muss jedoch die Ursache der Beschwerden gefunden werden. Die Wirkung ist in der Regel schnell zu spüren: Der Schmerz lässt nach, die Muskeln entspannen, die Beweglichkeit nimmt zu. "Doch es ist kein Ersatz für eine Therapie", sagt Langendoen. Aber die Behandlung mit Tapes kann kombiniert werden mit manueller Therapie, Akupressur oder Physiotherapie. "Sind die Muskeln durch Tapes entspannter und werden gestützt, erleichtert es dies, Übungen für die Muskeln zu machen", so Langendoen.

Die Tapes lösen sich nicht durch Duschen oder Schwitzen, doch nach einigen Tagen sollten sie entfernt und neue angelegt werden. Fünf- bis sechsmal sollten die Tapes erneuert werden, die Behandlung dauert also etwa sechs Wochen. Laut Langendoen sind keine Nebenwirkungen bekannt, abgesehen von möglichen Reaktionen bei empfindlicher Haut.

Stellt sich Brennen oder unangenehmes Ziehen im Muskel ein, sollten die Tapes entfernt werden. Richtig sitzt alles, wenn der Betroffene die Tapes nicht spürt, dafür aber merkt, dass Schmerzen oder Steifheit sich bessern.

Nicht geeignet ist die Behandlung bei offenen Wunden, Neurodermitis, bei Ödemen aufgrund von Herzproblemen oder Krampfadern. Eine Wohltat sind die Tapes oft für Schwangere, die unter Rückenschmerzen leiden. Osteopathen tapen laut Seifert außerdem auch bei Symptomen abseits von Muskeln und Gelenken, etwa bei Darmproblemen.

Sinnvoll ist das Anlegen der bunten Bänder auch zur Vorbeugung: Sportler setzen auf den Effekt, dass die Muskulatur nicht so rasch ermüdet und vor Überlastung oder Verletzungen geschützt sein soll.