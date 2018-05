Von Sabine Meuter

Am Anfang kann es hart sein, aber der Aufwand lohnt sich: Eine Fastenkur ist eine Wohltat für Körper und Seele. Dass dabei auch noch die Fettpölsterchen schmelzen, ist ein beliebter Nebeneffekt. Vor dem Fasten sollte der Körper mit zwei Entlastungstagen, in denen vegetarisch, leicht verdaulich und weniger als sonst gegessen wird, auf die Fastenkur vorbereitet werden. "Das eigentliche Fasten sollte, je nach Fastenart, nicht länger als maximal zehn Tage dauern", erklärt die Ökotrophologin Gabriele Graf von der Verbraucherzentrale NRW. Hier einige bewährte Fastenkuren im Überblick:

Zutaten für 4 Portionen: 1 kleiner Weißkohl 6 Karotten 1 Sellerie 2 Lauchstangen 1l Gemüsebrühe Weißkohl putzen, Strunk entfernen und in Streifen oder kleine Rauten schneiden. Karotten, Sellerie und Lauch ebenfalls waschen und putzen. Karotten und Lauch in Ringe schneiden, Sellerie fein würfeln. Das Gemüse in einen Topf geben und zusammen mit der Gemüsebrühe zum Kochen bringen. Bei geschlossenem Deckel etwa 20 bis 30 Minuten sanft sieden lassen. Die klassische Kohlsuppe lässt sich auch variieren. Besonders gut schmeckt sie mit asiatischer Note. Dazu die Zutaten wie oben vorbereiten. Zusätzlich Ingwer putzen und fein würfeln, sowie eine Chilischote in feine Streifen schneiden. Das Gemüse zusammen mit dem Ingwer und zwei Esslöffeln Tomatenmark in einen Topf geben. Weiterverfahren wie oben beschrieben. Nach der Hälfte der Garzeit die Chili dazugeben und zum Schluss die Suppe mit Sojasoße abschmecken.

Heilfasten

Dabei steht zunächst eine gründliche Darmreinigung mit Glauber- oder Bittersalz sowie gelegentlichen Einläufen an. Dann wird fünf bis sieben Tage keine feste Nahrung zu sich genommen - es gibt nur Flüssiges mit maximal 500 Kalorien pro Tag, erläutert Professor Andreas Michalsen, Chefarzt für Naturheilkunde am Immanuel Krankenhaus in Berlin. Über Gemüsebrühe am Mittag bekommt der Körper Mineralstoffe, über verdünnte Obst- und Gemüsesäfte Vitamine. Erlaubt sind außerdem mit etwas Honig gesüßte Tees sowie Wasser.

Vorteil: "Der Vorteil ist, dass sich damit tatsächlich medizinische Effekte etwa bei Rheuma oder Bluthochdruck erzielen lassen", so Michalsen.

Nachteil: Fastende können die Kur nicht ohne weiteres in den Alltag integrieren.

Suppenfasten

Dreimal am Tag sind ein bis zwei Teller warme Suppe vorgesehen. Zum Frühstück gibt es eine Haferflocken-Suppe. Haferflocken enthalten viele Vitamine und Mineralstoffe. Sie regen die Fettverbrennung und die Tätigkeit des Darms an. "Wichtig ist, mindestens zwei Liter am Tag zusätzlich zu trinken", rät Antje Gahl von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Mittags und abends steht eine warme Gemüsesuppe auf dem Speiseplan. Sie sollte aus Kohl oder Brokkoli gekocht werden - wegen ihres hohen Ballaststoffgehalts.

Vorteil: Die Suppe für mittags lässt sich gut auf Vorrat zubereiten und man kann sie in der Thermoskanne mit zur Arbeit nehmen.

Nachteil: Es wird kaum für die Muskelmasse wichtiges Eiweiß aufgenommen. "Um dem Muskelabbau entgegenzuwirken, sollten sich Fastende grundsätzlich während der Kur viel bewegen", sagt Gahl.

Fasten mit Obst und Gemüse

Bis zu fünfmal am Tag nimmt der Fastende eine große Portion frisches Obst und Gemüse zu sich. Das können je nach Geschmack und Saison Äpfel, Trauben, Karotten, Fenchel oder Kräuter sein. "Bei dieser Form des Fastens verzichtet der Fastende auf sämtliche tierische Lebensmittel", erläutert Gahl. Das sind neben Wurst und Fleisch beispielsweise auch Eier. Alkohol und Kaffee sind ebenfalls tabu, stattdessen gibt es Wasser und Kräutertees.

Vorteil: Über das Obst und Gemüse erhält der Körper Vitamine und Ballaststoffe, die den Stoffwechsel aktivieren.

Nachteil: Wie beim Suppenfasten ist es schwierig, dem Körper ausreichend Eiweiß für die Muskeln zuzuführen.

Milch und Semmeln

Diese Fastenkur geht auf den Arzt Franz Xaver Mayr zurück. Täglich gibt es drei Semmeln mit bis zu einem halben Liter Milch. Vor dem Frühstück und vor dem Abendessen löst der Fastende Bittersalz in Wasser auf und trinkt dieses Gemisch. Es sorgt dafür, dass der Darm entleert wird. Zum Frühstück sowie Mittag- und Abendessen wird jeweils ein altes Brötchen in kleine Stücke geschnitten und jedes einzelne Teil so lange gekaut, bis es fast flüssig ist. Heruntergeschluckt wird es erst, wenn der Fastende einen Löffel frischer Milch zu sich genommen hat. Die Milch versorgt den Körper mit wichtigen Nährstoffen. Zusätzlich werden täglich drei Liter Wasser oder Kräutertee getrunken.

Vorteil: Mit dieser Kur können sich Fastende eine zu hastige Essensweise abgewöhnen und gleichzeitig Pfunde verlieren.

Nachteil: Menschen mit Laktoseunverträglichkeit müssen auf diese Form der Fastenkur verzichten.