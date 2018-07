tmn. Menschen mit starkem Übergewicht haben häufig Probleme, dauerhaft abzunehmen. Betroffene sollten für einen langfristigen Erfolg am besten ihre Erwartungen herunterschrauben und erst mal nur fünf bis zehn Prozent Körpergewicht abnehmen, empfiehlt Prof. Martina de Zwaan, Direktorin der Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie an der Medizinischen Hochschule Hannover. "Es ist besser, fünf Kilo abzunehmen und dieses Gewicht zu halten, als zu viel zu wollen und dann aufzugeben", so die Expertin.

Wer sein Essverhalten ändern möchte, sollte sich laut de Zwaan nicht in Versuchung bringen: "Ich rate zum Beispiel zu kleinen Tellern." Es sei außerdem ratsam, nicht hungrig einkaufen zu gehen. Wichtig sei auch, nicht gleich zu verzweifeln, wenn man doch mal gesündigt hat: "Das passiert und ist nicht schlimm", sagt de Zwaan. Entscheidend sei, trotzdem dranzubleiben - und um jedes Kilogramm weniger zu ringen.