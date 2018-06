Von Frauke Gans

Endlich ist wieder Licht in Sicht. Das macht Lust auf fruchtige Frische. Also ran an den Mixer und an leckere Smoothies heranwagen. Der Begriff stammt aus dem Amerikanischen und beschreibt Mixgetränke aus allem, was Obst- und Gemüsetheke und auch der Kräutertopf hergeben. Auch Milch und andere Zutaten können untergemixt werden. Aber welche Mischung taugt wofür?

> Das Wichtigste zuerst: Ein Smoothie ist kein richtiges Getränk, sondern eher eine kleine Mahlzeit, erklärt Dr. Daniela Graf vom Max Rubner-Institut. Außerdem sollten möglichst Bio-Produkte verwendet werden, damit nicht Pestizide mit in die Smoothies wandern. Auch das gründliche Waschen der Zutaten ist wichtig. Denn auf Rohkost können Bakterien sitzen. Dann die Produkte am besten langsam mixen und möglichst sofort verzehren, weil Vitamine sich aus den verarbeiteten Zutaten recht schnell verabschieden. Besonders erfrischend sind auch Smoothies mit tiefgekühlten Bestandteilen, wie etwa Beeren. Diese vor der Verwendung kurz antauen lassen. Das Ergebnis ist kühl und samtig und erinnert etwas an ein schmelzendes Sorbet.

> Frühstück: Wer sich schon zum Frühstück einen Smoothie gönnt, wirft einfach in den Mixer, was bei Fitnessfreunden auf dem Küchentisch steht. Joghurt, Beeren, Haferflocken und eine Banane. Das hält lange satt, stärkt die Nerven und schont den Magen. Veganer lassen den Joghurt einfach weg. Auch pure Beeren mit Müsli schmecken lecker.

> Sport: Vermutlich hat jeder Fitnessguru seinen eigenen Tipp, welcher Smoothie zum Sport getrunken werden sollte. In der Heidelberger Saftbar Exotica empfehlen sie eine Mischung aus Obst, Trockenfrüchten und Nüssen, um den Energiespeicher aufzufüllen, wenn der Körper viel leisten muss. Im geschredderten Zustand belasten die Kraftlieferanten nicht so sehr den Magen.

> Anti-Kater: Zu reichlich dem Alkohol zugesprochen am Vorabend? Sicher kennen viele Familienrezepte aus Omas Kochbuch wie gequirltes Ei in warmem Bier oder ähnliche "Gaumenfreuden". Die Smoothievariante Granatapfelsaft mit Banane, Ingwer, Joghurt und Nussbutter klingt da doch wesentlich schmackhafter und soll zusammen mit einer Mütze Schlaf prima gegen Kater helfen. Wem grade diese Mütze fehlt, kann Mandelmilch mit Banane, Kirschen, Sesamsamen und Erdnussbutter mixen. Nach aufwühlenden Tagen soll man so leichter in den Schlaf finden.

> Muntermacher: Wen die Frühjahrsmüdigkeit übermannt, bedient sich am besten aus dem Rezeptebuch für grüne Smoothies. Darin stecken dank Kräutern und diversen Salat-, Kohl- oder Gemüseblättern massig Mineralstoffe und Vitamine. Der Vegetarierbund Deutschland rät dazu, in Smoothies eisenhaltige Gemüsesorten wie Spinat oder Petersilie und Früchte mit hohem Vitamin C-Gehalt zu mischen. Das sind zum Beispiel Johannisbeeren, Orangen, Acerolakirschen und Zitronen. Denn der Körper nimmt Eisen am besten in Kombination mit Vitamin C auf. Besonders schnell auf die Beine soll die Pfirsich-Apfel-Spinat-Mischung helfen, versetzt mit Honig, Zitrone und Ingwertee.

Aber vorsichtig genießen: Nicht wahllos alles Grünfarbene in sich rein schütten! Kräuter können wirken wie Arzneimittel und müssen genau dosiert werden. Außerdem sollte man vor allem diese Smoothievariante langsam trinken. Sonst fällt der nicht gerade schmackhaft klingende Einspeichelprozess im Mund aus und die meisten Nährstoffe rauschen ungenutzt durch den Körper. Zu mehr als einem grünen Smoothie am Tag sollte man auch nicht greifen, um nicht versehentlich einige Nährstoffe überzudosieren.

> Beliebte Klassiker: Besonderer Beliebtheit erfreut sich derzeit eine Mischung aus eingefrorenen Erdbeeren, Banane, Orangensaft und Honig. Wie immer gilt: Einfach alles gut mixen und genießen. Und Exotica empfiehlt: Erdbeeren, Ananas und Orange.