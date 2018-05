Berlin (dpa) - Bund, Länder und Kommunen können in diesem Jahr mit zusätzlichen Steuereinnahmen von 4,3 Milliarden Euro rechnen und auch für 2017 ein kleines Extraplus einplanen. Für die drei Folgejahre zeichnen sich dagegen weniger Steuereinnahmen ab als bisher geplant, wie die am Freitag in Berlin vorgelegte Steuerschätzung ergab.