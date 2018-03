Boa Vista (dpa) - Bei Ausschreitungen in einem brasilianischen Gefängnis sind einem Medienbericht zufolge 25 Häftlinge getötet worden. Sieben von ihnen wurden während der Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Gruppen in der Haftanstalt in der nördlichen Stadt Boa Vista am Sonntag (Ortszeit) enthauptet, sechs verbrannt, wie das Nachrichtenportal «O Globo» berichtete. Zudem seien 100 Verwandte von Häftlingen vorübergehend als Geiseln genommen worden.