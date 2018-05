Düsseldorf (dpa) - Die CDU hat nach der ersten Hochrechnung der ARD bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen gesiegt. Die bisherige Oppositionspartei mit ihrem Spitzenkandidaten Armin Laschet kam demnach am Sonntag in dem Bundesland auf 34,3 Prozent. Die Sozialdemokraten von Ministerpräsidentin Hannelore Kraft sackten auf 30,6 Prozent ab. Die Grünen kamen auf 6 Prozent, die FDP auf 12,2, die AfD auf 7,7 - die Linke musste mit genau 5 Prozent um den Einzug bangen.