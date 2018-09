New York (dpa) - Der künftige US-Präsident Donald Trump will den Geschäftsführer des Mineralölkonzerns ExxonMobil, Rex Tillerson, nach übereinstimmenden Medienberichten zu seinem Außenminister machen. Das berichteten die «New York Times» und der Sender CNN am späten Montagabend (Ortszeit) unter Berufung auf Trumps Umfeld.