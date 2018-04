Düsseldorf (dpa) - Der geschäftsführende Gesellschafter der Tengelmann-Gruppe, Karl-Erivan Haub, wird seit Samstag in einem Skigebiet an der schweizerisch-italienschen Grenze vermisst. Wie eine Tengelmann-Sprecherin am Dienstagabend weiter bestätigte, läuft die Suche nach dem 58-Jährigen auf Hochtouren.