Von Petra Nikolic

Fußball baut Brücken – diese Erfahrung machte auch Marco Petrosino. Schon bei seinem ersten Treffen mit SAP-Finanzvorstand Luka Mucic stand das Thema Fußball im Mittelpunkt. Schnell kamen der Manager eines der größten Unternehmen in der Region und der 18-jährige Schüler aus Heidelberg ins Gespräch. "Fußball war schon immer mein großer Traum", sagt Marco Petrosino, der seit drei Jahren im Fußballverein SG-Kirchheim im Mittelfeld kickt. Nach der Schule geht es gleich zum Training und am Wochenende sind die Fußballturniere. Hintergrund "Anpfiff ins Leben"... ...unterstützt sportbegeisterte Kinder und Jugendliche dabei, sich bestmögliche Perspektiven für ihre private und berufliche Zukunft zu schaffen - unabhängig von sozialer Herkunft und sportlichen Fähigkeiten. Mit der "Aufstiegshelfer-Initiative" möchten wir gemeinsam mit den Unternehmen aus unserem Netzwerk Jugendlichen einen besonders guten Übergang von der Schule in den [+] Lesen Sie mehr "Anpfiff ins Leben"... ...unterstützt sportbegeisterte Kinder und Jugendliche dabei, sich bestmögliche Perspektiven für ihre private und berufliche Zukunft zu schaffen - unabhängig von sozialer Herkunft und sportlichen Fähigkeiten. Mit der "Aufstiegshelfer-Initiative" möchten wir gemeinsam mit den Unternehmen aus unserem Netzwerk Jugendlichen einen besonders guten Übergang von der Schule in den Beruf ermöglichen. Wenn auch Sie Interesse haben mitzumachen, sprechen Sie uns an!

"Profi-Fußballer, das wäre schön, aber man muss trotzdem eine gute Ausbildung haben", weiß er. Aus diesem Grund beteiligte sich Marco an der "Aufstiegshelfer-Initiative" und bewarb sich um einen Praktikumsplatz bei der SAP SE. Unter dem Motto "Wir helfen aufsteigen" haben elf führende Top-Manager und Wirtschaftsvertreter die "Aufstiegshelfer- Initiative" ins Leben gerufen. Dabei geben sie jungen Sportlerinnen und Sportlern in der Metropolregion Rhein-Neckar die Möglichkeit, Unternehmen kennenzulernen.

Partner in diesem Projekt ist der untern anderem von SAP-Mitgründer Dietmar Hopp initierte gemeinnützige Verein "Anpfiff ins Leben", der es sich zur Aufgabe gemacht hat, junge Sportler aus der Metropolregion Rhein-Neckar dabei zu unterstützen, sich bestmögliche Perspektiven für die private und berufliche Zukunft zu schaffen. Hier hat auch Marco von der Initiative erfahren, denn seit vielen Jahren begleitet ihn "Anpfiff ins Leben" durch den Schulalltag. Als ersten "Einstieg zum Aufstieg" gewährten die Unternehmer den Jugendlichen für einen Tag lang den Einblick in ihren Berufsalltag.

"Ich wollte zur SAP, weil es ein großes Unternehmen mit vielen Jobmöglichkeiten in den unterschiedlichsten Bereichen ist", erklärt Marco. Der Schüler begleitete Luka Mucic einen ganzen Tag bei seiner Arbeit.

Luka Mucic ist Mitglied des SAP-Vorstands und des Global Managing Boards, Finanzvorstand und Chief Operating Officer der SAP SE. Seit dem 1. Juli dieses Jahres ist er verantwortlich für sämtliche Finanzaktivitäten und die Administration des Unternehmens. Außerdem ist er als Chief Operating Officer für das Process Office der SAP verantwortlich. "Ich fand den Tag total spannend. Freunde von mir arbeiten auch bei SAP, und die haben mir vorgeschwärmt. Als ich die Chance bekam, habe ich mich sofort um das Praktikum beworben", berichtet Marco von seinen Erfahrungen.

Nach dem Schnuppertag freut er sich jetzt auf das einwöchige Praktikum bei SAP, das in wenigen Tagen beginnt.

"Ich habe jetzt einen Tag erlebt, und ich bin gespannt, was ich in einer Woche alles gezeigt bekomme. Ich möchte so viele Bereiche wie möglich kennenlernen", erzählt der 18-Jährige. Vielleicht wird er sich nach der Schule auch bei SAP bewerben. Doch zunächst steht das Abitur am Heidelberger Helmholtz-Gymnasium an, und danach will Marco für ein Jahr ins Ausland gehen, um neue Erfahrungen zu sammeln.

Reisen, Sprachen lernen, Menschen treffen – das sind seine Vorhaben. Beim Thema Sport will er auf jeden Fall am Ball bleiben. "Ohne Fußball kann ich mir mein Leben nicht vorstellen", sagt der Schüler.