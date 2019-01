Die Videobewerbung bietet die Chance die Personaler mit einer einzigartigen Bewerbung zu überzeugen und sich von der Masse abzuheben. Im Workshop wird eine

individuelle Bewerbungsstrategie erarbeitet und jeder Teilnehmer erhält die Gelegenheit sein persönliches Video zu drehen.

Der Workshop findet am 31.01.19 um 13:00 in Raum 633 der Agentur für Arbeit Heidelberg statt. Bitte erscheinen Sie zum Workshop in zu Ihrem Wunschjob passender Kleidung und bringen Sie ihr Smartphone oder Tablet mit. Wir nutzen die App von talentcube.

Bitte melden Sie sich per E-Mail an Heidelberg. Hochschulteam@arbeitsagentur.de an.