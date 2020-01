Am Donnerstag, den 30. Januar informieren Petra Kuhn und Ellen Winbauer vom Hochschulteam der Agentur für Arbeit Heidelberg Studenten und Absolventen über die aktuellen Standards von Bewerbungsunterlagen. Die klassische Bewerbungsmappe kommt aus der Mode und wird nur noch selten verschickt.

Online-Bewerbungen und Bewerbungen per E-Mail sind heute die Regel. Wie können Sie den Erfolg Ihrer Bewerbung beeinflussen?

Die Referenten informieren über Form und Inhalte, Aufbau und Anlagen und beantworten gerne Ihre Fragen zu diesem Thema.

Die Veranstaltung findet in der Agentur für Arbeit Heidelberg, Kaiserstr.69/71, in Raum 633 statt und beginnt um 13:00.

Der Workshop ist kostenlos. Um eine Anmeldung per E-Mail an Heidelberg.Hochschulteam@arbeitsagentur.de wird gebeten.