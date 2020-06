Immer mehr Frauen wollen im Beruf unabhängig sein und wagen den Weg in die Selbstständigkeit. Um diesen Weg erfolgreich zu gestalten, bedarf es umfassender Information und Vorbereitung. Petra Bölle, die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit Heidelberg konnte mit Frau Ruth Fraundorfer eine Expertin zu diesem Thema gewinnen.

Denn um als Unternehmerin erfolgreich zu sein, gibt es vieles zu bedenken:

Bringe ich die persönlichen und fachlichen Voraussetzungen mit?

Gibt es einen Markt für meine Geschäftsidee?

Wo finde ich Beratung und Unterstützung?

Welche Netzwerke gibt es?

Wie lassen sich Selbstständigkeit und Familie vereinbaren?

Die kostenfreie Veranstaltung findet am 13.11.18 um 9.00 in der Agentur für Arbeit Heidelberg, Kaiserstr. 69-71 in Raum 335 statt.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, Dauer ca. 2 Stunden. Bei Fragen wenden Sie sich an Petra Bölle unter 06221/524 220 oder

Heidelberg.BCA@arbeitsagentur.de.