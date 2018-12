Die Bundesagentur für Arbeit (BA) startete am 30. November im fünften Jahr wieder eine bundesweite Aktionswoche für Menschen mit Behinderung. Menschen mit Behinderung bergen vielerlei Potenziale für Firmen und oft sind sie beruflich auf dem neuesten Stand. Auch für Menschen mit Behinderung ist ein Arbeitsplatz ein zentrales Anliegen und sie schätzen ihren Arbeitsplatz besonders.



Die BA informiert und berät Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber bei Fragen zur Einstellung von behinderten Menschen. Arbeitgeber aus dem Bezirk der Agentur für Arbeit Heidelberg können sich zur Beratung direkt an Heike Reynon und Enrika Ledwoch, die Reha-Spezialistinnen im Arbeitgeber-Service, wenden (Telefon: 06221 524-178 und 524-319, E-Mail: heidelberg.rehaspezialist@arbeitsagentur.de).



Auch in diesem Jahr war es der Geschäftsleitung der Heidelberger Arbeitsagentur wieder ein Anliegen, im Rahmen der Aktionswoche exemplarisch Betriebe auszuzeichnen, um deren beispielhaftes Engagement bei der Beschäftigung von Menschen mit Behinderung zu würdigen. Hierzu besuchte Horst Oelschläger, Geschäftsführer operativ der Agentur für Arbeit Heidelberg, in Begleitung von Reha-Spezialistin Reynon das Erlebniszentrum Mühle Kolb in Zuzenhausen. Sie bedankten sich bei dem Inhaber Michael Winter für dessen Offenheit bei der Eingliederung eines Schwerbehinderten.



Marco Kugel machte in der Mühle Kolb ein mehrmonatiges Praktikum, das für alle Seiten zufriedenstellend verlief. Deshalb erhielt er eine Festanstellung als Gartenbauhelfer und wegen seiner vielen Talente und seines großen Engagements kann er mittlerweile in vielen verschiedenen Bereichen eingesetzt werden.



Unterstützt und begleitet wurde seine berufliche Eingliederung durch den Integrationsfachdienst (IFD), hier vertreten durch Fachdienstleiterin Daniele Schild, und die Agentur für Arbeit Heidelberg. Nur gemeinsam als Netzwerkpartner können Integrationen von schwerbehinderten Menschen zur Zufriedenheit aller gelingen.



Michael Winter freute sich, dass sein Engagement gesehen und gewürdigt wird. Als Unternehmer mit Weitblick hat er das Erlebniszentrum Mühle Kolb gegründet und die Besucherzahlen steigen stetig an. Programme bietet er für Kindergärten, Schulen und Firmenkunden an. Und nicht nur bei ihm, sondern bei allen Besuchergruppen ist Marco Kugel ein geschätzter Mitarbeiter.