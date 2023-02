zg. Die Kundenhalle der Sparkasse Kraichgau in Sinsheim hat in den vergangenen sechs Monaten Bauzeit ein Lifting bekommen. Kundinnen und Kunden erledigten Bankgeschäfte in dieser Zeit im Ausweichquartier auf dem Vorplatz. Seit dem 30. Januar können wieder alle Services gebündelt in der Filiale in Anspruch genommen werden. Besucherinnen und Besucher erwarten viele Highlights.

Sparkasse neu erleben

"Helle Farben, moderne Optik und digitale Medien – unsere neue Kundenhalle atmet Zukunft und wir freuen uns darauf, unsere Kundinnen und Kunden willkommen zu heißen", sagt Vorstandsvorsitzender Norbert Grießhaber anlässlich der Wiederöffnung.

Wer über die beige-grauen Fliesen in die umgestaltete Kundenhalle eintritt, blickt zuerst auf die große LED-Medienwand und kann sich dort über besondere Angebote und aktuelle Finanzthemen informieren. Direkt dahinter befindet sich der sensible Kassenbereich, wodurch für Kundinnen und Kunden ein hohes Maß an Diskretion gewährleistet ist. An drei großzügigen Servicepoints auf der rechten Seite, die sich in einem grau-weißen Lamellendesign präsentieren, beraten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Kundschaft zu allen Servicethemen. Hinter den Servicepoints befindet sich der neu strukturierte Backoffice-Bereich, der dem Team der Sparkasse Kraichgau eine angenehme Arbeitsatmosphäre verschafft. Gegenüber können Kundinnen und Kunden in einer durch Lamellenwände abgegrenzten Lounge aus stylischen, roten Sofas verweilen, während sie auf ihren Beratungstermin warten. Die einzelnen Zonen – Service-, Warte- und Kassenbereich – heben sich mit neugestaltetem Teppichboden ab, sodass man sich schnell zurechtfindet.

Regional und nachhaltig

"Das Mobiliar in weiß mit grauen Akzenten verleiht der Sparkassenfiliale zusammen mit der hellen Beleuchtung ein frisches Ambiente und lässt dabei genügend Raum für die vorhandenen Holzelemente, die bewusst in das Gesamtkonzept integriert wurden", erklärt Architekt Heiko Zirpel. Unter der Leitung des Architekturbüros Zirpel wurde die Umgestaltung gemeinsam mit regionalen Handwerksbetrieben verwirklicht. "Die Sparkasse Kraichgau versteht sich als starke Partnerin der Unternehmen in der Region. Deshalb ist es für uns selbstverständlich, bei der Umgestaltung mit Handwerksbetrieben aus dem Kraichgau zusammenzuarbeiten, mit denen wir schon bei vielen anderen Projekten gute Erfahrungen gemacht haben", sagt Nicolas Gärtner, der als Abteilungsdirektor Organisation für alle Bauvorhaben der Sparkasse Kraichgau zuständig ist.

Neben der Regionalität ist für die Sparkasse das Thema Nachhaltigkeit bedeutend und beeinflusst auch Filialumgestaltungen. So unterstützt beispielsweise die neue auf LED basierende Beleuchtung nicht nur die Architektur, sondern ist selbstredend auch energiesparend. Auch die Technik wie digitale Anzeigen, Geldautomaten oder SB-Terminals wird mit Ökostrom betrieben.

Die ganze Sparkassenwelt ...